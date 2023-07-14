حماس بخانيوس تنظم وقفة جماهيرية نصرة للقدس والمسجد الأقصى

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة بخانيوس جنوب القطاع؛ نصرةً للقدس والأقصى.

وقال القيادي في حركة حماس د.عبدالهادي الأغا، في كلمة له، إن المقاومة سبيلنا وطريقنا، ومقاومة جنين تشكل فخرًا لنا ولكل أحرار العالم.

ودعا أهل الضفة لمواصلة طريق المقاومة والمواجهة، فصنيعهم طريق لتحرير كل فلسطين.

وأضاف الأغا "الوحدة هي طريق التحرير، وهي سر قوة شعبنا الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال".

كما دعا مقاومة الضفة أن تشكل غرفة مشتركة، لتكون يدًا واحدًا عصية على مخططات الاحتلال.

وشدد على أن مقاومة الضفة هي قوة موجعة، ومقاومة غزة هي قوة رادعة للاحتلال الصهيوني.