شاهد|| مظاهرات غضب في جنين رفضا للاعتقالات السياسية

خرج العشرات من المواطنين الفلسطينيين الغاضبين في مخيم جنين، مساء الإثنين، بدعوة من قوى المقاومة في المخيم، رفضا واستنكارا لسياسة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة بحق المقاومين.

ودعت سرايا القدس كتيبة جنين، جماهير شعبنا الفلسطيني؛ للخروج الساعة التاسعة من مساء اليوم، في سياق الغضب الشعبي لهذه الاعتقالات.

كما ودعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، جماهير شعبنا للخروج في هذه المظاهرات الرافضة للاعتقال السياسي.

وانطلقت المسيرات من المساجد صوب الشارع الرئيسي بالمخيم، بمشاركة العشرات من أمهات الشهداء.

وترافقا مع هذه المسيرات، انطلقت أخرى في قطاع غزة، تضامنا مع المعتقلين السياسيين من المقاومين المختطفين لدى أجهزة أمن السلطة.

وفي السياق، دفعت قوات أمن السلطة العشرات من جنودها وقناصتها، صوب الشارع المؤدي للمسيرة.

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وتعتقل السلطة قرابة 300 مواطن في الضفة المحتلة، تحت ذرائع وحجج واهية وغير قانونية، بوصف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والجهات الحقوقية.

وأقرّ محافظ السلطة في جنين أكرم الرجوب، اعتقال قواته الأمنية لعدد من المقاومين.

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وأكدّت القوى الوطنية والإسلامية بضرورة وقف الاعتقالات السياسية من السلطة، بوصفها المهدد للقاءات وحوارات القاهرة.

بدوره، أكدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، خلال كلمة له في المسيرة الغاضبة التي انطلقت في قطاع غزة، إن المقاومة ماضية في مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضنا.

وحذر حبيب في كلمته، من أن الاحتلال الصهيوني يسعى للإيقاع بين أبناء شعبنا الفلسطيني، مضيفا: "ستبقى بنادقنا مشرعة في وجه الاحتلال الصهيوني فقط".

وحثّ أبناء شعبنا الفلسطيني وأجهزة أمن السلطة أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يوقفوا الاعتقال السياسي الذي يعد كارثة، مناشدًا أحرار شعبنا أن يكونوا يقظين لمخطط الاحتلال بإيقاعنا ببعض.

يتبع،،