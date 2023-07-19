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الخطيب يدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والتصدي لمخططات الاحتلال

الرسالة نت - القدس

دعا نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، إلى تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لمخططات وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

وحذر الخطيب من خطرٍ شديد يهدد الأقصى خلال المرحلة الحالية، تزامناً مع مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية، لتحقيق أديولوجية دينية داخل المسجد المبارك.

ولفت إلى أن المستوطنين باتوا حالياً يقيمون شعائر وطقوس دينية في باحات المسجد، بعدما كانت الانتهاكات تقتصر على الاقتحام في السنوات الماضية.

وتابع قائلاً: "هذه القناعات الدينية تُنفذ بدعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية"، مبيناً أن اقتحامات المستوطنين لـ "الأقصى" تزداد خطورة في فترة الأعياد اليهودية، حيث يتم استغلالها بشكلٍ صارخ لاستعراض شعائرهم ومحاولة إثبات أحقيتهم في المكان.

ونظمت جماعات الهيكل المزعوم مساء أمس، مسيرة أعلام استفزازية حول أبواب المسجد الأقصى، تحضيراً لما يسمى ذكرى “خراب الهيكل” التي توافق 27 تموز/ يوليو الجاري.

وكانت الهيئة المقدسية لمناهضة الاستيطان أكدت أن مسيرات المستوطنين الاستفزازية عند أبواب الأقصى، تهدف إلى خلق حالة من التدفق اليهودي في المنطقة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286932

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القدس مخططات الاحتلال الرباط في الاقصى

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