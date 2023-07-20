القيادي أبو كويك يبارك للناجحين في الثانوية العامة ولا سيما أبناء الشهداء والأسرى

أبرق القيادي حسين أبو كويك بالتهنئة إلى الناجحين من طلبة الثانوية العامة، ولا سيما من أبناء الشهداء والأسرى والمهدّمة بيوتهم وأصحاب الجراح والذين تحدّوا كل الظروف والصعاب، خلال مسيرتهم التعليمية.

ورأى أن نجاح أبناء الشهداء والأسرى وأصحاب التضحيات الجسيمة، هي صورة مشرقة وفاضلة تبين حرص الشعب الفلسطيني على الحياة الكريمة والعزيزة رغم كل المعاناة بفعل الاحتلال وجرائمه.

وأشاد بنجاح أبناء الشهداء والأسرى الذين تعالوا على الجراح وصابروا وصبروا وحصّلوا ما يمكن تحصيله من الدرجات.

وقال "أبو كويك" "لفت انتباهي في هذه النتائج تفوق الشهيد مجدي عرعراوي من مخيم جنين والذي حصل على 90.4%، سائلًا المولى أن يرفع درجاته في الآخرة".

وكانت قد تقدمت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة وذويهم، بأحر التهاني والتبريكات، وخصت بالذكر أبناء الشهداء والأسرى.

وتمنت الكتلة لمن لم يحالفهم الحظ أن يوفقهم الله في امتحانات الإعادة واللحاق بزملائهم الناجحين.

وقالت إن الظروف الاستثنائية التي عاشها شعبنا هذا العام، كان لها انعكاسات مباشرة على طلبة الثانوية العامة وذويهم، حيث استشهد 6 من زملائنا الطلبة، واعتقل ما لا يقل عن 17 آخرين.

وأعلنت الوزارة صباح اليوم الخميس، نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة في العام الدراسي 2023/ 2024 الذي تقدم له 87826 طالبًا وطالبة.