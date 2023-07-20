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قصص صحفية
توجيهي 2023
شاهد// ما بين شهادتين.. الرسالة الأخيرة
20 يوليو 2023 . الساعة: 04:36 م
الرسالة نت- غزة
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287025
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توجيهي
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