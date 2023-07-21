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^200 مثال: غزة العزة

الطقس: شديد الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

غزة- الرسالة نت

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الجمعة، حاراً إلى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون هذه الليلة معتدلاً في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد السبت يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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