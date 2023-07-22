دليلك لمعرفة توظيف وزارة الشؤون الاجتماعية

توظيف وزارة الشؤون الاجتماعية يوجد اهتمام كبير من الباحثين عن طريقة التقديم بوظائف وزارة الشؤون الاجتماعية بمختلف التخصصات، حيث تعد وزارة الشؤون الاجتماعية هي واحد من أهم القطاعات الحكومية.

والتي تحرص دائمًا على توفير الكثير من الوظائف الشاغرة وخاصة للشباب والفئات المختلفة، لذلك تقوم بعرض الكثير من الوظائف الخالية مع توضيح شروط كل وظيفة والأوراق المطلوبة عند التقديم عليها.

فإذا كنت من الباحثين عن وظيفة جديدة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فقط كل ما عليك هو إتباع المقال حتى النهاية لمعرفة كافة التفاصيل التي تبحث عنها والتي تخص الوظائف المتاحة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

توظيف وزارة الشؤون الاجتماعية





تم الإعلان عن مجموعة من توظيف وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، ووظائف تحتاج لكثير من القطاعات داخل الوزارة بمجموعة من الامتيازات الجيدة، وتكون وفق عدد من الشروط، كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إعلان أهم الأوراق المطلوبة التي لا بد من تحضيرها عند التقديم مع طلب التقديم للوظيفة.

بالإضافة لملء استمارة التقديم أونلاين، كما قامت الوزارة بمنحة تدريبية لمدة 3 أيام، وذلك لرعاية العمالة غير منتظمة، مع تقليل انتشار البطالة بالبلاد.

تخصصات توظيف وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن جميع الوظائف المتاحة لديها للذكور والإناث بجميع المحافظات، كما تم الإعلان عن وصف كل وظيفة والأوراق والشروط الخاصة بها والتي لا بد من استيفائها من قبل المتقدم للوظيفة، ومن أهم التخصصات التي تم الإعلان عنها هي:

مترجم أو مترجمة لمقر الوزارة، العدد المطلوب (1).

من شروطها لا بد من وجود بكالوريوس لغة إنجليزية أو ترجمة، وخبر لا تقل عن سنتين بمجال الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية أو العكس، معرفة كافة المصطلحات الاجتماعية والحقوقية، والقدرة على ترجمة الفورية بالاجتماعات والمؤتمرات وورشات العمل، والعمل تحت ضغط وبروح فريق العمل.

مهندس مسؤول مشاغل في مركز الشيخة فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

لا بد من شهادة هندسة ميكانيكية أو صناعية، القدرة على العمل بروح الفريق، خبرة في مجال التدريب المهني ولا تقل عن عامين، القدرة على إعداد الخطط للمشاغل مع إدارة شؤونها، يفضل وجود خبرة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

معلم أو معلمة لغة إنجليزية العلائية في بيت لحم، العدد المطلوب (1).

وجود شهادة بكالوريوس لغة إنجليزية، التعامل مع المكفوفين، القدرة على تحمل الضغط والعمل بروح الفريق.

باحث اجتماعي في مركز الشيخة فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

بكالوريوس علم نفس أو اجتماع، على معرفة بالحرف والمهن بسوق العمل، لديه القدرة على تحليل المهن، قادر على إجراء فحوصات نفسية وأكاديمية وجسدية، خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمجال العمل ويفضل من يمتلك الخبرة بمجال التقييم.

وظيفة أخصائي

أخصائي أجتماعي بمديرية نابلس ومديرية أريحا "إناث"، العدد المطلوب (3).

أخصائي أو اخصائية علاج طبيعي في مركز العمل الدار البيضاء سلفيت، العدد المطلوب (1).

أخصائي أو اخصائية في مركز العمل الدار البيضاء سلفيت، العدد المطلوب (1).

وظيفة مدرب

مدرب نجارة في مركز الشيخة فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

أو مدربة تجميل مركز الشيخة فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

أيضًا مدرب حاسوب في مركز الشيخة فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

مدرب صيانة أجهزة مكتبية وخلوية في مركز الشيخة فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

يوجد مدربة خياطة في مركز الشيخة فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

أيضًا مدرب ألومنيوم في مركز الشيخ فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

مدرب تصوير ومونتاج في مركز الشيخة فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

وظائف أخري

مشرف ليلي في بيت الأجداد أريحا، العدد المطلوب (1).

موظف أو موظفة مالي بمقر الوزارة، العدد المطلوب (1).

حارس في مركز الشيخة فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

عامل نظافة في مركز الشيخة فاطمة/ الخليل، العدد المطلوب (1).

مراقب أو مراقبة سلوك مركز مديرية طوباس ومديرية رام الله ومديرية يطا، العدد المطلوب (3).

أمين مستودع في مقر وزارة رام الله، العدد المطلوب (1).

شروط التقديم في توظيف وزارة الشؤون الاجتماعية

عند القيام بالتقديم على الوظائف المتاحة في وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف التخصصات، يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في حالة التقدم على هذه الوظائف وهذه الشروط هي:

إن يكون عمر الشخص الذي يرغب في التقدم في إحدى الوظائف التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 35 عام.

من المهم أن يكون الشخص الراغب بالتقديم على وظيفة في وزارة الشؤون الاجتماعية الرغبة في مساعدة الأسر والمواطنين للعمل لتحقيق حياة كريمة لهم.

بالإضافة إلى أن يتمتع الشخص بشخصية قيادية بجانب القدرة على حفاظ السرية وإقناع الآخرين.

يجب أن يكون لديه قدرة على استثمار جميع الإمكانيات المتوفرة أو الخدمات بالبيئة المحيطة، مع تحقيق الأهداف المطلوبة.

بالإضافة أن يكون قادر على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وتطبيق الهواتف.

أن يكون له القدرة على العمل بأي وقت وخاصة أو يوجد بعض الوظائف متاحة لفترات ليلية.

وبعض الوظائف تتطلب وجود شهادة محو أمية مثل فني سباكة.

كما يجب أن يكون المتقدم للوظيفة لديه سكن قريب من نفس المدينة التي يعمل بها.

الأوراق المطلوبة في توظيف وزارة الشؤون الاجتماعية

يوجد بعض الأوراق التي يجب توافرها عند التقديم على إحدى وظائف وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف التخصصات وهذه الأوراق هي:

صورة من المؤهل العلمي مع صورة من كشف الثانوية العامة.

إحضار صورة من شهادة عضوية نقابة المهندسين ( في حالة المقدم الطلب مهندس).

صورة عن إثبات شخصية سواء الهواية الشخصية أو جواز السفر.

أيضًا صورة من شهادة الميلاد.

السيرة الذاتية.

صورة من الخبرات والدورات وصور شخصية.

طريقة التقديم للتوظف وزارة الشؤون الاجتماعية

أصبح الآن يمكنك التقدم على إحدى وظائف وزارة الشؤون الاجتماعية بكل سهولة من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة لوزارة الشؤون الاجتماعية على شبكة الإنترنت ومن خلال عدة خطوات وهي:

أولًا الذهاب لبوابة وزارة الشؤون الاجتماعية.

بأعلى الصفحة الرئيسية تجد المستخدم قسم التوظيف قم بالضغط عليه.

ثم يتم انتقالك لصفحة أخرى والتي تتضمن قائمة عند الضغط عليها يمكن للمستخدم تحديد القطاع الذي يرغب فيه.

سوف يظهر استمارة التقديم والتي تضمن بيانات يجب ملئها.

مع أهمية إرفاق الأوراق المطلوبة للوظيفة التي ترغب بها.

بعد كتابة جميع البيانات المطلوبة يجب الضغط على زر التقديم وسيتم مراجعة البيانات والتواصل مع المتقدم.

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استمارة توظيف وزارة الشؤون الاجتماعية

من المهم على المتقدم في توظيف وزارة الشؤون الاجتماعية بمختلف التخصصات أن يقوم بملء بيانات استمارة التقديم على الوظائف، ويمكن الحصول على هذه الاستمارة من البوابة الإلكترونية لوزارة الشؤون الاجتماعية، بعد تدوين جميع البيانات المطلوبة.

ويتم رفع الاستمارة، مع أهمية التأكيد على ضرورة التحقق من البيانات التي تقوم بتدوينها قبل الإرسال، حيث تكون هذه البيانات هي الاسم ورقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني والمؤهل الدراسي والمهارات والخبرات وغيرها من البيانات المهمة الأخرى التي تتناسب مع الوظيفة.

في النهاية يعتبر توظيف وزارة الشؤون الاجتماعية من أهم الوظائف التي يبحث عنها الكثير من الشباب بمختلف الفئات للحصول على وظيفة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية