إصابات واعتقالات في استمرار الاحتجاجات بـ (إسرائيل)

تواصلت الاحتجاجات (الإسرائيلية) على تمرير تعديلات قانون "المعقولية" في الكنيست أمس، حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) ألقت القبض على 18 متظاهرًا، بدعوى مهاجمتهم لأفراد الشرطة وإشعال النيران والسلوك غير المنضبط خلال الاحتجاجات.

وأشارت شرطة الاحتلال إإلى أن 10 من عناصرها أصيبوا خلال المواجهات مع المتظاهرين، فيما ذكر القائمون على الاحتجاجات أن 32 متظاهرًا أصيبوا بفعل عنف الشرطة تجاههم.

واعتقلت الشرطة سائق مركبة تسبب بدهس 3 محتجين في منطقة كفار سابا، ومددت اعتقاله لاستكمال التحقيقات معه.

وأغلق المحتجون الليلة الماضية، العديد من الطرق الرئيسية، وأضرموا النيران في وسطها، كما منعوا المركبات من المرور عبرها، وسط مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.

ويتوقع استئناف الاحتجاجات اليوم، وسط الإعلان عن إضرابات في القطاع الصحي والتعليمي والتجاري وغيره.

المصدر: القدس