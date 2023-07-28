كوريا الشمالية تكشف عن صواريخ ومسيّرات جديدة

كشفت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، عن مسيّرات جديدة وصواريخ باليستية عابرة للقارات ذات قدرات نووية، خلال استعراض عسكري لإحياء الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "طائرات استطلاع إستراتيجية بلا طيار، ومسيرات هجومية متعددة الأغراض طورت وأنتجت حديثا… قد حلقت خلال هذا العرض".

وأفادت الوكالة نفسها بأنه تم استعراض أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات، هو "هواسونغ -18" (Hwasong-18) والذي يعمل بالوقود الصلب، وقد اختُبر الصاروخ في أبريل/نيسان ويوليو/تموز من العام الجاري.

وحضر الاستعراض العسكري -إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون- وفدٌ من الصين وآخر من روسيا على رأسه وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي وصف جيش كوريا الشمالية بأنه الأقوى في العالم.

كما بحث الزعيم الكوري الشمالي ووزير الدفاع الروسي تعزيز التعاون الإستراتيجي والعسكري، وفق ما أوردته وكالة رويترز التي نقلت عن بيونغ يانغ تأكيدها أنها ستقاتل إلى جانب الدول التي تواجه ما سمتها الهيمنة الأميركية.

يذكر أن الحرب في شبه الجزيرة الكورية انتهت بهدنة جرى توقيعها في 27 يوليو/تموز 1953، وليس باتفاقية سلام، ما يعني أن الكوريتين ما زالتا نظريا في حالة حرب، وتحتفل بيونغ يانغ بالذكرى على أنها انتصار.

المصدر : وكالات