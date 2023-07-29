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كيفية الحصول على نتائج التوجيهي في الاردن ٢٠٢٣

نتائج التوجيهي في الاردن ٢٠٢٣
نتائج التوجيهي في الاردن ٢٠٢٣

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يبحث الكثير من الطلاب عن نتائج التوجيهي في الاردن ٢٠٢٣ tawjihi.mohe.jo بعد أن اجتازوا الامتحانات السنوية، وقد أصدرت وزارة التعليم الأردنية بعد الأنباء عن اقتراب إعلان موعد النتيجة من خلال الموقع الرسمي.

نتائج التوجيهي في الاردن ٢٠٢٣ tawjihi.mohe.jo

نتائج التوجيهي في الاردن ٢٠٢٣.jpg
 

مع اقتراب موعد ظهور نتيجة التوجيهية في المملكة الأردنية بدأ القلق يظهر على الطلاب وذويهم وزادت عمليات البحث على جوجل عن موعد إعلان النتائج.

وقد قامت وزارة التعليم الأردنية بإطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بالنتائج للعام 2023 من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك تسهيلا على الطلاب في التعرف على نتائجهم دون الحاجة للتوجه إلى المدارس و تجنبًا للازدحام والتجمعات.

وقد صرح مصدر مسئول في الوزارة أنه من المتوقع الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2023، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لجميع الاختبارات.

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رابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي

حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائج اختباراتهم في التوجيهي يجب عليهم القيام بالدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالنتيجة وذلك من خلال بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

  1. في البداية يتم الانتقال إلى رابط النتيجة على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.
  2. يتم اضغط على أيقونة البحث والقيام بالبحث عن نتيجة امتحانات التوجيهي التكميلي.
  3. بعد ذلك تظهر الصفحة الخاصة بالنتائج ويقوم الطالب بكتابة اسمه ورقم البطاقة المدنية الخاصة به في المكان المحدد لكل منها.
  4. بعد ذلك ينتظر الطالب قليلا حتى يتم تحميل النتيجة ثم تظهر له النتيجة الخاصة به في كل مادة اجتاز الاختبار فيها.

في النهاية تعرفنا على طريقة الحصول على نتائج التوجيهي في الاردن ٢٠٢٣ tawjihi.mohe.jo من خلال الرابط الخاص بالنتائج.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287490

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نتائج التوجيهي في الاردن ٢٠٢٣ رابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي وزارة التعليم الأردنية

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