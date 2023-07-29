خريشة يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين 

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن السلطة غير جادة في دعوتها لاجتماع الأمناء العامين، وأكبر دليل عدم موافقتها على إخراج المعتقلين السياسيين.

وبين أن السلطة تريد ترميم صورتها السياسية، ومنحها شرعية الوجود من خلال دعوتها لاجتماع الأمناء العامين.

وقال "كان من الأجدر على السلطة أن تفرج عن المعتقلين السياسيين قبل التوجه لاجتماع الأمناء العامين".

وطالب في هذه المرحلة مد جسور الثقة بين الكل الفلسطيني، لمواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من الاحتلال، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد شنت فجر وصباح اليوم السبت حملة اعتقالات سياسية طالت عددًا من الأسرى المحررين في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق النشطاء والأسرى المحررين، حيث اعتقلت الليلة الماضية اختطاف أربعة أشقاء من محافظة نابلس.



واختطفت مخابرات السلطة في نابلس الأشقاء الأربعة، الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مفدي سعادة، والأسير المحرر مناضل سعادة الذي أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، ومجاهد سعادة، ومكين سعادة، بعد مداهمة منزلهم بقرية عصيرة الشمالية.



وشهدت الضفة الغربية أكثر من 70 حالة اعتقال سياسي، منذ دعوة رئيس السلطة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة.