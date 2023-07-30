أبو كويك: حماس تسعى من لقاء القاهرة لتقوية المقاومة الموحدة ميدانيًا

أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، أن حماس تسعى من لقاء القاهرة لتقوية المقاومة الموحدة ميدانيًا.

وقال أبو كويك إن حماس تذهب للقاهرة بإرادة صادقة للوصول إلى استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال.

وأوضح أن الحركة أجرت العديد من اللقاءات التحضيرية في كل أماكن وجودها من أجل إنجاح لقاء القاهرة.

وأضاف: "نسعى أن يكون اللقاء الوطني دوريًا، ليجلس الكل الفلسطيني ويتفق على الاستراتيجية الوطنية".

واستدرك ابو كويك بالقول إن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ما زال مستمرًا ولن يتوقف، وهذا لا يشي بحسن النية.

وأشار إلى أن السلطة تريد من الاعتقالات السياسية بأن تؤكد لأمريكا والاحتلال بأنها محافظة على الاتفاقيات الأمنية.

ونبه إلى أن حماس حريصة على بناء استراتيجية وطنية تمثل الكل الفلسطيني لمواجهة جرائم الاحتلال.