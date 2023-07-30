رابط فحص تصاريح العمل بالألوان 2023 .. وزارة العمل غزة ، يتصدر هذا العنوان محركات بحث " جوجل " ، حيث يعتبر حصول العاملين على تصاريح العمل بالألوان في قطاع غزة أمًرا أساسيًا لتمكينهم من العمل بشكل قانوني وموثوق به .

معايير تصاريح العمل لشهر 8 أغسطس 2023

صرح وكيل وزارة العمل في قطاع غزة، إيهاب الغصين، اليوم الأربعاء، حول تفاصيل وتطورات تتعلق بملف تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

حيث أعلن الغصين في مقابلة مع وكالة " صفا "عن اعتماد الوزارة توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمل بالداخل المحتل، مشيراً إلى أن التعديلات أُجريت بالتعاون مع الجهات الشريكة، وأهل الاختصاص، بالاستناد إلى التظلمات التي تقدم بها العمال، بهدف الوصول إلى معايير تضمن تحقيق أكبر عدالة بين المسجلين.

ولفت إلى أن التعديلات ستعمل على تغيير واضح بنظام الألوان المعتمد للعمال بشكل واضح وكبير، فهناك 20 ألف عامل ستتغير ألوانهم للأفضل، فيما هناك 8 آلاف عامل ستتراجع نقاطهم بحسب المعايير.

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فحص تصاريح العمل بالألوان

تقوم وزارة العمل في غزة عبر موقعها الرسمي بتحديد الدور من خلال خمس مجموعات ملونة، حيث يعرف العامل في أي مجموعة يكون دوره، باتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح عبر الرابط التالي

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف.

عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك.

طريقة الاستعلام عن تصاريح العمال بالألوان

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وهي كالتالي:

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

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