رابط فحص تصاريح العمال في (اسرائيل) شهر 7 يوليو 2023

رابط فحص تصاريح العمل بالالوان 2023 شهر يوليو 7 التحديث الجديد ، حيث يزداد البحث من سكان قطاع غزة على تقديم طلبات من أجل الحصول على تصاريح عمل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل رفع مستوى وتحسين مستوى المعيشة.

رابط فحص تصاريح العمل شهر 7 يوليو

يعد رابط فحص التصاريح العمل محط أنظار الكثير من أصحاب العمالة الغير منتظمة في قطاع غزة للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لتحسين أوضاعهم المالية والانتقال من ظروف معيشية متردية إلى حالة جيدة تمكنهم من شراء مستلزمات، ومتطلبات أسرهم وليكونوا أكثر حظاً وسعادة من أقرانهم العمال في ظل انعدام فرص العمل

معايير تصاريح العمل لشهر 7 يوليو 2023

أعلن وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، عن اعتماد الوزارة توصيات لجنة تعديل معايير تصاريح العمل بالداخل المحتل، مشيراً إلى أن التعديلات أُجريت بالتعاون مع الجهات الشريكة، وأهل الاختصاص، بالاستناد إلى التظلمات التي تقدم بها العمال، بهدف الوصول إلى معايير تضمن تحقيق أكبر عدالة بين المسجلين.

ولفت إلى أن التعديلات ستعمل على تغيير واضح بنظام الألوان المعتمد للعمال بشكل واضح وكبير، فهناك 20 ألف عامل ستتغير ألوانهم للأفضل، فيما هناك 8 آلاف عامل ستتراجع نقاطهم بحسب المعايير.

رابط فحص التصاريح بالالوان 2023

ويبحث الكثيرون عن رابط فحص التصاريح بالألوان 2023، والذي من خلاله يستطيع أن يتعرف على دوره في الحصول على تصريح العمل، حيث تقوم الوزارة بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن أنه في أي مجموعة يكون دوره، وقد جاءت على النحو التالي:

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة القادمة.

اللون الأصفر: يدل على ترشيح الاسم في الدفعة الثانية وعليه أن ينتظر بعض الوقت.

اللون البرتقالي: يدل على أن المتقدم يحتاج بعض الوقت للحصول على التصاريح، فقد تمتد الفترة إلى ما يقارب أشهر، وعلى المقدم في وزارة العمل الانتظار لحين رفع اسمه ضمن القوائم التالية.

اللون الأحمر: يدل على أن المتقدم يحتاج وقتًا كبيرًا لإصدار تصريحه، وقد يمتد الوقت إلى ما يقارب الستة أشهر إلى سنة.

اللون الأزرق: يدل على أن المتقدم مسجل حديثا ويحتاج الكثير من الوقت.

اللون الأسود: يدل على أن المتقدم قد تم رفضه، وينبغي أن ينظر إلى مدة الرفض من خلال الموقع الخاص به عبر وزارة العمل، وقد يمتد الرفض ما بين الستة أشهر إلى سنة.