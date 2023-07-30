رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر، يشهد رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023 في مصر، عمليات بحث كبيرة على محركات البحث من قبل الطلبة وذويهم من أجل معرفة نتائجهم ودرجاتهم.

أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة ستقوم بتسليم النتيجة إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، خلال ساعات بعد مراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية.

وتعلن وزارة التربية والتعليم المصرية، نتيجة الثانوية العامة 2023، صباح غد الأحد 30 يوليو 2023، عقب المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم المصري.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات المواد الأساسية للدور الأول للعام الدراسى 2022/ 2023، وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2023 نحو 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية.

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إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر

حيث أعلن حجازى عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة الجيولوجيا والتي بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة

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