نتائج الثانوية العامة في مصر 2023 .. رابط البحث بالاسم ورقم الجلوس

إذا كنت من المهتمين بمعرفة موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر 2023، فأنت في المكان المناسب، حيث سنشرح لك كيفية الحصول على نتائج امتحانات المرحلة الثانوية، التي انتهت الخميس 13 يوليو.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وقال عبر الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم ، خلال مقطع فيديو تم بثه بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة ، ومن المتوقع إعلان نتائجه مطلع أغسطس المقبل ، والنتائج واعدة ، موضحًا أن مادة مثل الكيمياء حصلوا على 50٪ من الدرجات النهائية بعد أن حصلوا على إجابة صحيحة.

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

خطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تقدم وزارة التربية والتعليم كل عام رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر مركز المعلومات لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسوف نستعرض فيما يلي خطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم: من هنــــــــــــــــــــــــا.

2- الدخول على بوابة الثانوية العامة.

3- اضغط أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4- سجل رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة.

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