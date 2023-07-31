عمرو:مخطط خطير وغير مسبوق يتعرض له الأقصى

قال د. جمال عمرو المختص بشؤون الأقصى، إن خطط الاحتلال تجاه المسجد الأقصى تكشف عن مخطط خطير وغير مسبوق ضد المسجد.

وكشف تحقيق لقناة عبرية، مساء السبت، عن تورط حكومة الاحتلال الإسرائيلي في خطوات التحضير لإقامة "الهيكل الثالث" المزعوم مكان مسجد قبة الصخرة في باحات المسجد الأقصى.

وجاء في التحقيق الذي نشرته القناة "12" العبرية، ، أن مدير عام وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال أشرف مباشرة على جلب 4 عجول "حمراء" قبل أسابيع؛ تمهيدًا لحرقها على جبل الزيتون المقابل للمسجد الأقصى إيذانًا ببدء طقوس إقامة "الهيكل الثالث".

وأضاف عمرو في تصريح صحفي، أننا أمام مرحلة تتجاوز الدور المقدسي أو الفلسطيني، ويحتاج لتدخل حقيقي حاسم من المكونات الشعبية والرسمية في الأمة.

وأشار لوجود خطوات وإجراءات جدية على الأرض لتهويد الأقصى من بينها ما كشفها الاحتلال وهي البقر الحمراء وآليات الهدم ومعهد لتدريب اليهود على عملية انشاء التوراة.

وأوضح عمرو أن المعهد أنشأ داخل الحفريات أسفل المسجد الأقصى، ويعمل على مدار اللحظة لتدريب اليهود على عملية الهدم وبناء الهيكل.

وذكر أن هذه الإجراءات تتم بشكل كامل على يد ودعم الحكومة المتطرفة التي يعلن وزرائها بشكل دائم رغبتهم في هدم الأقصى المبارك.