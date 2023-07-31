أهالي المعتقلين السياسيين يطالبون السلطة بالإفراج عن أبنائهم ووقف استهداف الصحفيين

طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف جريمة استهداف المواطنين والصحفيين على خلفية سياسية.

كما تطالب اللجنة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بضرورة تحمل مسؤولياتها في الضغط على الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

واعتقلت مخابرات السلطة في طولكرم ظهر الصحفي سامي الساعي من مكان عمله ظهر اليوم الاثنين 31/3/2023 لترتفع بذلك حصيلة المعتقلين السياسيين إلى 42 معتقلاً.

وسبق أن تعرض الساعي للاعتقال على يد جهاز الأمن الوقائي لمدة 23 يوماً على خلفية آرائه ومواقفه السياسية، وأفرج عنه بكفالة بقيمة 5000 دينار أردني.

والصحفي سامي الساعي (43 عامًا) من ضاحية "ارتاح" في طولكرم، اعتُقل عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية، كما أنه أسير محرر اعتُقل لمدة تسعة أشهر على خلفية عمله الصحفي عام 2016، وهو أب لخمسة أطفال.

وتغيب سجون السلطة أكثر من 20 أسيراً محرراً، ومطارداً للاحتلال على خلفية نشاطهم السياسي، أو مشاركتهم في أعمال مقاومة بالضفة.