وزارة العمل في غزة.. رابط فحص تصاريح العمال بالألوان شهر 8 أغسطس، تدرس سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) زيادة عدد تصاريح العمل في أراضي الداخل المحتل الممنوحة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة المحاصر، وذلك بتوصية من الأجهزة الأمنية، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء.

جاء ذلك، عقب مظاهرات شعبية نظمت في غزة مؤخرا دعما للمقاومة وللمطالبة بكسر الحصار الذي فاقم الأوضاع المعيشية بشكل كبير، بالإضافة إلى تصاعد أزمة الكهرباء نتيجة موجة الحر الشديدة والاستهلاك الكبير للطاقة في ظل شح مصادر التيار الكهربائي.

رابط فحص تصاريح العمال بالألوان شهر 8 أغسطس

وأفادت القناة الرسمية (الإسرائيلية) بأن العدد الحالي لتصاريح العمل الممنوحة لغزيين عند مستوى قياسي، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية للاحتلال أوصت بزيادتها رغبة في "تحسين الوضع العام" في قطاع غزة، في محاولة للمحافظة على الهدوء. وهو ما يعبر عن خشية الاحتلال من تفجر الأوضاع ضده.

خشية تفجر الأوضاع ضده.. الاحتلال يدرس زيادة تصاريح عمال غزة

وذكرت "كان 11" أن التوصية جاءت بالتوازي مع التوصيات التي أقرها المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مؤخرا.

في المقابل، رفض الوزير في وزارة أمن الاحتلال، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تقديم "تسهيلات" للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وقال "لم تتم الموافقة على أي شيء". كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضه لتقديم أي "تسهيلات".

تصاريح العمل بالتحديث الجديد.. رابط فحص التصاريح بالألوان وفق وزارة العمل لشهر7/2023، يترقب سكان قطاع غزة باستمرار التحديث الذي تصدره وزارة العمل في غزة من أجل الحصول على تصاريح عمل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة.





رابط فحص التصاريح بالألوان وفق وزارة العمل لشهر8/2023

وفتحت تصاريح العمل المجال أمام عدد كبير من العمال الذين يعانون من البطالة للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 ضمن قطاعات عمل جديدة، ما ساهم في تحسن الأوضاع المعيشية لذا يعد رابط فحص تصاريح العمل محط أنظار الكثير من أصحاب العمالة الغير منتظمة في قطاع غزة للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لتحسين أوضاعهم المالية والانتقال من ظروف معيشية متردية إلى حالة جيدة تمكنهم من شراء مستلزمات، ومتطلبات أسرهم وليكونوا أكثر حظاً وسعادة من أقرانهم العمال في ظل انعدام فرص العمل

رابط فحص التصاريح بالألوان 2023 التحديث الجديد

ويبحث الكثيرون عن رابط فحص التصاريح بالألوان 2023، والذي من خلاله يستطيع أن يتعرف على دوره في الحصول على تصريح العمل، حيث تقوم الوزارة بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن أنه في أي مجموعة يكون دوره، وقد جاءت على النحو التالي:

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة القادمة.

اللون الأصفر: يدل على ترشيح الاسم في الدفعة الثانية وعليه أن ينتظر بعض الوقت.

اللون البرتقالي: يدل على أن المتقدم يحتاج بعض الوقت للحصول على التصاريح، فقد تمتد الفترة إلى ما يقارب أشهر، وعلى المقدم في وزارة العمل الانتظار لحين رفع اسمه ضمن القوائم التالية.

اللون الأحمر: يدل على أن المتقدم يحتاج وقتًا كبيرًا لإصدار تصريحه، وقد يمتد الوقت إلى ما يقارب الستة أشهر إلى سنة.

اللون الأزرق: يدل على أن المتقدم مسجل حديثا ويحتاج الكثير من الوقت.

اللون الأسود: يدل على أن المتقدم قد تم رفضه، وينبغي أن ينظر إلى مدة الرفض من خلال الموقع الخاص به عبر وزارة العمل، وقد يمتد الرفض ما بين الستة أشهر إلى سنة.