بالصورة|| إبرام مصالحة بين عشيرة السطرية وبلدية خانيونس

أعلنت عشيرة السطرية – عائلة أبو قوطة- عن التوصل لإبرام مصالحة مع بلدية خانيونس، برعاية كريمة من حركة حماس، ورابطة علماء فلسطين، إثر الحادث الأليم الذى أدّى لوفاة المواطن شادي أبو قوطة، وعلى ضوء نتائج التحقيق الحكومية التي أدانت الأطراف المتسببة بالوفاة.

وأكدّت العشيرة في بيان صدر عنها وصل لـ"الرسالة نت"، مساء الأربعاء، أنه تم احقاق الحق بين العشيرة وذوي المفقود وبلدية خانيونس.

وأعلنت عن فتح بيت العزاء لأبنها المرحوم ابتداء من يوم غد الخميس.

وأوضحت أن إتمام مراسم الصلح سيجري يوم السبت القادم بعد صلاة العصر مباشرة.





وأعربت عائلة أبو قوطة في بيان صدر عنها يوم أمس، عن ارتياحها الكبير من نتائج التحقيق التي أصدرتها اللجنة الحكومية، والتي أحالت فيها المتسببين بالوفاة للنيابة العامة.

وأعلنت اللجنة عن قبول استقالة بلدية خانيونس، بعدما حمّلتها المسؤولية الشاملة عن الحادث.

و طلبت اللجنة من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.

وأعلنت اللجنة الحكومية، اليوم الأربعاء، عن إقالة اللجنة الشعبية في خانيونس.