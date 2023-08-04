حبيب: المقاومة هي خيار شعبنا بعدما ما سقطت كل الخيارات

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أن المقاومة هي خيار شعبنا الفلسطيني بعدما ما سقطت كل الخيارات، وماضون في المقاومة مهما بلغت التضحيات.



وقال حبيب خلال خطبة الجمعة، إن غزة الحرة تكافئ رجال المقاومة والسلطة تعتقل المجاهدين وتضعهم في الزنازين والمعتقلات وتتخذ ضدهم كل الإجراءات التعسفية.



وأضاف أن اعتداءات السلطة ضد المقاومين بالضفة تتزامن مع ما تخطط له حكومة التطرف الصهيونية بهضم الحق وقضم الأرض.



وتابع "المقاومة منعت تمدد الاستيطان وواجهت المستوطنين، والسلطة وفرت الأمن والأمان للمستوطنين، ما دفعهم إلى التغول والتمدد أكثر ضد شعبنا وممتلكاته".



وشدد على أن هناك قوى عميلة تحاول إشغال الساحة الفلسطينية بمزيد من الاقتتال وعين الحلوة مثال لذلك.



وأشار إلى أن الساحات الفلسطينية تدفع ثمن مواقفها لعدم الاعتراف بالعدو وتمسكها بسلاح المقاومة.