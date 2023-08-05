حماس تزف شهيدها المجاهد محمود أبو سعن من مخيم نور شمس بطولكرم

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد الشاب محمود أبو سعن (18 عامًا)، الذي ارتقى بنيران جندي صهيوني في عملية إعدام من مسافة صفر خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم فجر اليوم الجمعة.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة بالتعازي من عائلة الشهيد التي التي قضى الاحتلال على فرحتها بنجاح نجلها الشهيد محمود في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

ووجهت الحركة التحية لأهلنا الصامدين، والمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم وصد العدوان، وجدّدوا التأكيد بأن عمليات القتل والإعدام والاغتيال المتصاعدة ومخططات تدنيس المسجد الأقصى لن تجلب للعدو أمنًا، مؤكدة أن ثورة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.