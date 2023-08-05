يوافق اليوم السبت الخامس من أغسطس الذكرى الأولى للعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة عام 2022، والذي أطلقت المقاومة على عملية التصدي له اسم "وحدة الساحات"، فيما أطلق جيش الاحتلال تسمية "الوعد الصادق" عليه.

وبدأ العدوان بعمليات اغتيال متزامنة استهدفت قادة في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، واستشهد خلاله قائد المنطقة الشمالية تيسير الجعبري، وقائد المنطقة الجنوبية ‌خالد منصور.

وتسبب العدوان، الذي استمر ثلاثة أيام، في استشهاد 48 فلسطينيًا، بينهم 16 طفلًا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين.

وبدأت إرهاصات التصعيد عقب اعتقال قوات الاحتلال قائد حركة الجهاد الإسلامي في جنين الشيخ بسام السعدي في الأول من أغسطس 2022، وما تلاه من تهديد سرايا القدس في غزة بالرد.

وقالت السرايا، في تصريح صحفي: "نعلن الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة؛ تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

وعقب إعلان السرايا، استنفر جيش الاحتلال على حدود القطاع وأرسل تعزيزات، ودعّم القبة الحديدية، وأجلى مستوطنيه من المناطق المحاذية لغزة، وكثّف من طيرانه الاستطلاعي في الأجواء.

وبعد أيام من الاستنفار، نفّذ جيش الاحتلال، فجر الخامس من أغسطس 2022، هجومًا غادرًا استهدف عددًا من مقار حركة الجهاد الإسلامي؛ وهو ما أدى لاستشهاد القائد الجعبري، وآخرين.

وعلى أثر القصف (الإسرائيلي)، أطلقت سرايا القدس عملية "وحدة الساحات" للرد على العدوان، وقصفت خلالها مستوطنات محاذية للقطاع، ومدنًا في وسط الكيان وجنوبه، وتسبب بإصابة بعض المستوطنين وإلحاق أضرار مادية في بعض المناطق.

كما شاركت فصائل المقاومة، سرايا القدس في التصدي للعدوان (الإسرائيلي)، وأطلقت صواريخ باتجاه مستوطنات الاحتلال.

وأكدت حركة حماس أن "العدو ارتكبَ جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها"، مشددة على أن "المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحَّدة في هذه المعركة وستقول كلمتها بكل قوة".

وبعد نحو ثلاثة أيام من العدوان، أُعلن عن وقف لإطلاق النار الساعة 11:30 مساء السابع من أغسطس، بجهود مصرية.

وأكد اتفاق وقف إطلاق النار "ضرورة عمل القاهرة على التوسّط للإفراج عن الأسير خليل عواودة- الذي كان مضربًا عن الطعام- ونقله للعلاج، والإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقتٍ ممكن".

وبعد إعلان وقف إطلاق النار، أعلنت سرايا القدس استشهاد 12 من قادتها ومقاوميها خلال المعركة.