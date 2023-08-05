تعرف على حمية الصيف للحفاظ على الوزن

هل سمعت يومًا بـ "حمية الصيف الصحية"؟ تلك الطريقة أو النظام الذي يتبعه الأشخاص لمنع زيادة الوزن بسبب التناول المضاعف للمشروبات والمثلجات الغنية بالسكريات.

ويشكل فصل الصيف تحديًا صحيًا بين ضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم للحماية من الجفاف وعدم تناول الأغذية والمشروبات الغنية بالسكريات، مثل العصائر والآيس كريم لتلافي زيادة الوزن.

فما هي حمية الصيف الصحية؟

وجبات خفيفة

في الصيف يجب أن يركز النظام الغذائي على الوجبات الخفيفة والمنعشة التي تساعد في الحفاظ على رطوبتك وتوفر العناصر الغذائية الأساسية فيما تكون منخفضة في السعرات الحرارية.

ويعد الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب الكثير من الماء طوال اليوم أمرًا بالغ الأهمية خلال أشهر الصيف، بما في ذلك الأطعمة المرطبة في نظامك الغذائي الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

أغذية مثالية لفصل الصيف

البطيخ

الخيار

التوت

الشمام

الطماطم

الخضروات الورقية

الكوسا

الفلفل

الذرة

الحمضيات

البروتين الصيفي

يوصي خبراء الصحة باختيار مصادر البروتين الخالية من الدهون والتي تكون أخف وأسهل في الهضم، مثل: الدجاج المشوي، الأسماك، التوفو، العدس، الحمص، والزبادي كما يوصى يتجنب اللحوم الغنية بالدهون.

هل يمكن خسارة الوزن في فصل الصيف؟

الجواب نعم، ومعدل فقدان الوزن الصحي لكل من الرجال والنساء هو رطل إلى رطلين أسبوعيا (حوالي 450 غراما إلى 900 غرام).

عموما تحتاج المرأة البالغة حوالي 2000 سعر حراري كل يوم، ولكن إذا كان هدفها هو فقدان الوزن فإن عليها تقليل حصتها من السعرات الحرارية إلى حوالي 1500 سعر حراري.

يجب أن يستهلك الرجل البالغ حوالي 2500 سعر حراري في اليوم، ولكن لكي يفقد رطلا واحدا في الأسبوع يجب ألا يتجاوز حصته اليومية 2000 سعر حراري.

إن تناول كمية كافية من الألياف هو مفتاح البقاء ممتلئا بسعرات حرارية أقل، فإذا كنت تحاول إنقاص الوزن فتأكد من تضمين الكثير من الأطعمة المليئة بالألياف، مثل البقوليات والخضروات والحبوب الكاملة والفواكه لتقليل الرغبة الشديدة في الأكل والبقاء شبعا.

وبالإضافة إلى إبقائنا ممتلئين تظهر الأبحاث أن الألياف تساعد في الحفاظ على صحتنا من خلال تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وبعض أنواع السرطان.