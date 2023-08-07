141 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم 141 مستوطنًا متطرفًا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وأفادت مصادر مقدسية، أن 141 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية عبر مجموعات متتالية.

ونوهت المصادر إلى أن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، بحماية أمنية مُشددة، وتجولوا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم، قبل مغادرتها من جهة "باب السلسلة".

وأدى المستوطنون طقوسًا وصلوات تلمودية علنية، في ساحات المسجد الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

واقتحم 6558 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، خلال شهر تموز/ يوليو 2023، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام الحالي مقارنة بالشهور الأخرى.