العمل الحكومي تصادق على ضبط النظام العام بمجمع الشفاء

صادقت لجنة العمل الحكومي، على إجراءات ضبط النظام العام داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إجراء مبادلة لمساحات من الأراضي في منطقة بيت لاهيا لتوسعة أحواض مياه الصرف الصحي.

وأوصت بتسوية وضع عدد من المواطنين في عشوائية الأمريكية شمال غزة، ممن انطبقت عليهم معايير تسوية التعديات، معتمدة لائحة ضبط إجراءات السلامة والأمان في الأبراح السكنية.

واعتمدت اللجنة آلية معالجة مشكلة تسريب مياه الأمطار، داخل مشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التخصصي، إضافة لبطاقات الوصف الوظيفي لعدد من المسميات الإدارية في الدوائر الحكومية.

وجددت اللجنة عقود عدد من الخبراء في وزارة الصحة، مقرة سياسات الطاقة المتجددة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وصادقت على إيفاد مجموعة من الموظفين للخارج لتعزيز القدرات في بعض التخصصات المطلوبة، إضافة ترقية عدد من وكلاء النيابة العامة إلى رئيس النيابة، ممن انطبقت عليهم شروط الكفاءة والأقدمية.