النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

أكّد النائب فتحي قرعاوي على أن تواصل عمليات المقاومة يثبت فشل الاحتلال في ردع شعبنا الفلسطيني.

وقال قرعاوي إن سياسة تدمير منازل الفلسطينيين قديمة وليست جديدة، وتعتبر من عقوبات الردع التي يمارسها الاحتلال عقب كل عمل مقاوم.

وأشار إلى أن هدم المنازل من العقوبات القاسية التي يحاول فيها الاحتلال ردع الفلسطينيين عن القيام بأي عمل مقاوم.

وأضاف أن التجارب أثبتت أن سياسة هدم المنازل قد فشلت في ردع الفلسطينيين؛ نظرًا لتكرار أعمال المقاومة وعدم اكتراث الفلسطينيين بما يمكن أن يقوم به الاحتلال.

وفجّرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، أمس الثلاثاء، منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة التي قُتل فيها جنديان (إسرائيليان).

وقالت حركة "حماس" إنّ إصرار العدو على مواصلة تفجير منازل المقاومين وذوي الشهداء والأسرى، سياسة عجز صهيونية، ثبت فشلها في إخماد المقاومة والتأثير على معنويات المقاومين وعوائلهم المجاهدة.

وأضافت أن أبطال شعبنا الذين انتفضوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، يعرفون طريقهم للرد على هذه الجريمة.

وباركت سواعد المقاومين الأبطال وأبناء شعبنا الأبي الذين تصدوا لاقتحام نابلس، مشيدة بالحملات الشعبية المستمرة لرفض سياسة هدم المنازل ومواجهتها بكل الوسائل.

وأكّدت أن هذه الجريمة الجديدة ستدفع أبناء شعبنا في الضفة والقدس لتصعيد المقاومة وعملياتها البطولية وفاءً للتضحيات، وردعًا للاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وتابعت: "إنّ شعبنا وفصائله الحية سيبقون سندًا لأهلنا الصامدين الذين يستهدفهم العدو بهدم بيوتهم وممتلكاتهم، وسيُواصل هذا الشعب المجاهد تكاتفه على قلب رجل واحد في وجه المحتل، حتى استرداد حقوقنا كاملة مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات".