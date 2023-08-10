عباس يصدر مرسوماً بإحالة عدد من المحافظين للتقاعد

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من المحافظين للتقاعد.

ففي قطاع غزة، أحال رئيس السلطة كلا من: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.

وأحال الرئيس، في محافظات الضفة كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

وأصدر مرسوما رئاسيا بتشكل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.