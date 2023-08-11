207 أعمال مقاومة خلال الأسبوع الأخير في الضفة والقدس

شهدت الفترة ما بين الرابع إلى العاشر من شهر أغسطس/ آب الحالي 207 أعمال مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" ارتقاء ثمانية شهداء فلسطينيين خلال الفترة المذكورة، فيما قتل مستوطن إسرائيلي وجرح خمسة آخرين في عمليات متفرقة نفذتها المقاومة الفلسطينية.

ونفذ المقاومون الفلسطينيون 19 عملية إطلاق نار ضد أهداف لجيش الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه ومستوطناته وحواجزه وأبراجه العسكرية.

وأحرق الشبان الثائرون أربعة منشآت وأليات وأماكن عسكرية، فيما ألقوا تسع عبوات ناسفةٍ صوب جنود الاحتلال الصهيوني.

كما ألقى الشبان ثماني زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق بالضفة والقدس صوب جنود الاحتلال الصهيوني.

واندلعت خلال الفترة المذكورة ثلاث مظاهرات ضد سياسات الاحتلال الإجرامية في عدة مناطق بالضفة والقدس.

وحطّم الشبان في ثماني مواجهات مركبات ومعدات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، خلال الفترة المذكورة.

وشهدت الضفة والقدس 77 مواجهــة بين الشبان من جانب وجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين من جانب آخر.