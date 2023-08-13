مستوطنون يقتحمون مدرسة شرق رام الله

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، مدرسة التحدي في تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله، وخربوا العديد من محتوياتها.

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من المستوطنين اقتحموا المدرسة، وقاموا بتخريب نوافذها، ومحتوياتها، وممتلكاتها وتحطيمها.

وأضافت المصادر، أن الأهالي في تجمع وادي السيق يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، بهدف ترحيلهم وتهويد المنطقة.

صعدت سلطات الاحتلال في المدة الأخيرة ممارساتها العنصرية ضد تجمع "وادي السيق" البدوي، ضمن محاولاتها الرامية إلى تهجير سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم.