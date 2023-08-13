أسرى النقب يعلنون حالة الطوارئ وسط توتر واستنفار شديد

أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسرى في سجن النقب أعلنوا حالة الطوارئ، ردًا على القمع والتفتيش والنقل التعسفي.

وقال إعلام الأسرى في تصريحات مقتضبة، إن خطوة إعلان الطوارئ من أسرى النقب تأتي في ظل توتر واستنفار شديد مستمر منذ الصباح.

وكانت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم "26" في سجن النقب وأجرت أعمال تفتيش استفزازية، ونقلت أسرى القسم بشكل تعسفي.

ورافق عملية الاقتحام توتر واستنفار شديد، وسط دعوات للمؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الاعلام لتسليط الضوء على ما يجري من انتهاكات بحق الأسرى داخل السجون.