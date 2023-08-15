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^200 مثال: غزة العزة

لهذه الأسباب ترتفع أسعار البندورة في هذا التوقيت من كل عام

الرسالة نت- خاص

تشهد أسعار الطماطم "البندورة" ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، وهو الوقت الذي يشهد صعودا في أسعارها من كل عام، فما الأسباب.

المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة في غزة، المهندس محمد أبو عودة، أكد أن الكميات المنتجة من البندورة في الأسواق خلال الفترة الحالية أقل من التي يطلبها المواطنين.

ويدفع ذلك إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ خلال أشهر الصيف من كل عام.

وأوضح في حديث لـ (الرسالة نت) أن هذه المشكلة تحدث في جميع دول المنطقة، ولها علاقة بطريقة زراعة البندورة والتغيرات المناخية والحرارة.

وعن السبب، أكد أبو عودة أن زراعة البندورة حاليا تكون في حقول مفتوحة "أرضية" وهي مساحة ليست بالكبيرة وكميات الإنتاج فيها تكون أقل.

ولفت إلى أنه مع نهاية شهر أغسطس يبدأ المزارعون بزراعة البندورة في الدفيئات، وهو ما يعني أن الأسعار بحاجة لقرابة الشهرين لتعود لسابق عهدها.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البندورة في أسواق قطاع غزة تتراوح بين 3 إلى 4 شواكل للكيلو الواحد.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/288497

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غزة وزارة الزراعة البندورة

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