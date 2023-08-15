تجمع النقابات: اجراء الانتخابات المحلية مطلب وطني وشعبي واستحقاق ديمقراطي

أكد تجمع النقابات المهنية الفلسطينية على أن إجراء عملية الانتخابات الخاصة بالهيئات المحلية الفلسطينية يمثل مطلبا وطنيا وشعبيا، ويعبر عن استحقاق ديمقراطي وحاجة ماسة في عمل الهيئات المحلية الفلسطينية.

وشدد تجمع النقابات الفلسطينية في تصريح صحفي على أن أجواء الوحدة الوطنية الدعم الشعبي، ويمهد الطريق للبدء بإجراء انتخابات الهيئات المحلية، وانطلاق أعمال لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في هذا الملف الوطني الشعبي الهام.

وإننا في تجمع النقابات إذ نعرب عن دعمنا الكامل لقرار إجراء الانتخابات في الهيئات المحلية، ونؤكد على تذليل كافة السبل العقبات أمام إجراء الانتخابات في الهيئات المحلية.

ونطمح أن تجرى أيضا في النقابات الفلسطينية ضمن حالة التوافق الوطني والدعم الشعبي والاستحقاق الديمقراطي.

ونجدد تأكيد تجمع النقابات على أهمية واستحقاق إجراء الانتخابات في الهيئات المحلية ضمن حالة التوافق الوطني، والمضي قدما نحو تهيئة الأجواء والظروف لانطلاق أعمال لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في غزة والضفة.