بعد الاعتداء على الأسرى.. المقاومة بغزة تطلق 50 صاروخًا بعيد المدى تجاه البحر

أطلقت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، عدد من الصواريخ التجريبية من قطاع غزة تجاه البحر.

وذكرت مصادر محلية، أن المقاومة أطلقت 50 صاروخا باتجاه البحر من بينها صواريخ عياش 250 في إطار مناورة صاروخية، بعد اعتداء الاحتلال وإدارة السجون على الأسرى الفلسطينيين.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسمي "3" و"4" في سجن النقب الصحراوي ونكّلت بالأسرى، ونقلت بعضهم إلى سجن "نفحة" وسط حالة من التوتر الشديد.

وعلى إثره أعلن الأسرى في سجن النقب، دخولهم الإضراب المفتوح عن الطعام؛ فيما أغلق الأسرى السجون كافة؛ احتجاجًا على الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها.

والاثنين الماضي أجرى المتطرف "ابن غفير" زيارة استفزازية لسجن النقب؛ للاطّلاع على سير الإجراءات التي أقرّها بحق الأسرى، وتهدف إلى التضييق عليهم وسلبهم أبسط الحقوق التي حصلوا عليها بعد معارك طويلة مع إدارة السجون.

وجاءت زيارة سجن النقب الصحراوي، في وقتٍ تشهد السجون حالة من الغليان؛ رفضًا لسياسات إدارة السجون العنصرية القمعية بحق الأسرى.

وتوعد الوزير المتطرف "ابن غفير" الأسرى بالاستمرار في التنكيل والتضييق عليهم، مهدّداً بفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات.

وأصدر "ابن غفير" سلسلة قرارات ضد الأسرى منذ توليه منصبه، تضمنت منع الإفراج المبكر عن الأسرى الإداريين، وإغلاق المخبز في السجن، والتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحدّ الأدنى، كما ألغى علاجات الأسنان على حساب سلطات الاحتلال.