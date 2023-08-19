حمادة: الأسرى ردّوا على فاشية الاحتلال وبن غفير بمواجهة بطولية

بارك الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة انتصار الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وشدد أن الاحتلال فشل في كسر إرادة الأسرى من خلال التضييق عليهم بناءً على قرارات الحكومة الفاشية ووزيرها المتطرف بن غفير.

وبين أن الأسرى وقفوا وقفة الأسد الهصور وردوا على كل محاولات الاحتلال بموقفٍ بطولي وبمواجهة بكل اقتدارٍ.

وأشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين لم يرضخوا لعدوان الاحتلال ولا لقراراته المجحفة بحقهم.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيقف على الدوام مع الأسرى الفلسطينيين، وأن المقاومة لن تسمح بالاستفراد بالأسرى الفلسطينيين.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، قد أعلنت أمس الجمعة، تعليق الإضراب وخطواتها التصعيدية ضمن معركة "نفير الأحرار"، بعد التوصل لنتائج مرضية مع إدارة سجون الاحتلال.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه بعد حماقة "بن غفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، استدعى الأمر وقفة من قبل مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء.

وأوضحت أن مجاميع الأسرى كانوا على جاهزية لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام.