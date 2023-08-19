شاهد: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، الليلة، مركبات المواطنين قرب المدخل الشمالي لبلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين انتشروا بالقرب من مفترق الطريق الواصل بين بلدة حوارة ومدينة قلقيلية، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأشار إلى أن حوارة ما زالت تشهد انتشارا واسعا لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وبلدة بيتا المجاورة منذ ساعات عصر السبت، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين.

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: بأن طواقمها تعاملت مع 72 حالة اختناق بالغاز السام المسيل للدموع في “بيتا”، كما أخلت عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم أطفال من المركبة التي كانوا يستقلونها، مشيرةً؛ إلى أنه تم تعزيز منطقة جنوب نابلس بعدد من مركبات الإسعاف تحسبا لأي طارئ.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت مسجداً ومحلاً تجارياً، في بلدة بيتا.

وأفادت مصادر محلية؛ أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد بير قوزا ومحلاً تجارياً للبحث في سجل كاميرات المراقبة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة القريبة من مدخل البلدة.

وأشارت المصادر ذاتها؛ إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تفرض إغلاقاً على مداخل بلدات عوريف وبيتا وعينابوس وجماعين، وتمنع وصول المواطنين إلى بلدة حوارة.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت مساء اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، في بلدة حوارة.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة العسكريين بالاتجاهين جنوب المدينة، وبوابة تل “المربعة”، ودوار دير شرف غرباً، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرقاً، كما يشهد حاجز صرة العسكري تفتيشا دقيقاً وأزمة خانقة للخارجين.

فيما تشهد بلدة حوارة جنوب نابلس انتشاراً مكثفا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها.