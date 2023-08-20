موعد نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية

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موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء عن الموعد المتوقع لإعلان نتائج الدورة الثانية من اختبارات الثانوية العامة التي تم عقدها في 8 اغسطس 2023.

وقالت الوزارة إن إعلان نتائج الدورة الثانية "التكميلية" لطلاب الثانوية العامة سيكون بداية الشهر المقبل "سبتمبر" على أبعد تقدير.

نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية

وفي مقالنا موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية، وكان المتحدث باسم وزارة التربية صادق الخضورقال في تصريحات صحفية،:" إن امتحانات الإكمال لطلبة الثانوية العامة "توجيهي 2023" سارت بشكل طبيعي.

وأوضح الخضور أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في هذه الدورة بلغ أكثر من 16 ألف طالب وطالبة توزعوا مناصفة بين قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأفاد المتحدث بأن 90% من هؤلاء الطلبة تقدموا للامتحان لأنهم غير مستكملين في المرحلة الأولى، بينما 10% تقدموا لتحسين معدلاتهم في الدورة الأولى.

وقال الخضور إن عمليات التصحيح لكل اختبار في دورة الإكمال بدأت في اليوم التالي من تقديمه، لافتًا إلى أن فرق الإدخال والفرز تواصل عملها على أمل إخراج النتائج في أسرع وقت ممكن، موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية

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رابط فحص نتائج الثانوية العامة 2023

يمكن للطلاب واولياء الأمور الحصول علي نتائج الثانوية العامة الاكمال في فلسطين وذلك من خلال اتباع الاتي: