موعد نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية.. نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية، أيام قليلة تفصلنا عن موعد نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية وذلك بعد أن حددت الوزارة موعد نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية.

موعد نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية

موعد نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية، حيث قالت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء16/8/2023م، عن موعد نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 الدورة الثانية.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي أن إعلان نتائج الدورة الثانية "التكميلية" لطلاب الثانوية العامة سيكون بداية شهر سبتمبر المقبل، موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية

نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية

موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس 20 يوليو 2023، نتائج الثانوية العامة لعام 2023/ الدورة الأولى.

وقالت أن 87826 طالبا وطالبة، تقدموا للامتحانات في المحافظات الشمالية والجنوبية،

نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية

وكان المتحدث باسم وزارة التربية صادق الخضورقال في تصريحات صحفية،:" إن امتحانات الإكمال لطلبة الثانوية العامة "توجيهي 2023" سارت بشكل طبيعي





وأوضح الخضور أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في هذه الدورة بلغ أكثر من 16 ألف طالب وطالبة توزعوا مناصفة بين قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأفاد المتحدث بأن 90% من هؤلاء الطلبة تقدموا للامتحان لأنهم غير مستكملين في المرحلة الأولى، بينما 10% تقدموا لتحسين معدلاتهم في الدورة الأولى.

وقال الخضور إن عمليات التصحيح لكل اختبار في دورة الإكمال بدأت في اليوم التالي من تقديمه، لافتًا إلى أن فرق الإدخال والفرز تواصل عملها على أمل إخراج النتائج في أسرع وقت ممكن، موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية

رابط فحص نتائج الدورة الثانية من الثانوية العامة 2023

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، خلال المؤتمر الخاص بإعلان النتائج، إن عدد المتقدمين هذا العام بلغ 87826 طالبا وطالبة في المحافظات الشمالية والجنوبية، ومدارسنا الخمسة خارج الوطن، منهم 5200 طالب/ة في القدس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن نسب النجاح بحسب الفروع العلمية المختلفة.

ووصلت نسبة نجاح للفرع العلمي بـ77%، وللفرع الادبي تقدمت النسبة بـ60% وهي نسبة متقدمة عن الأعوام الماضية، وكانت النسبة للفرع الشرعي 57%، كما بلغت في تخصص الاقتصاد المنزلي 63، موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية

فحص نتائج توجيهي 2023 برقم الجلوس الدورة الثانية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة ستكون بأرقام الجلوس ويستطيع الطالب معرفة جميع علاماته (حتى لو كان راسباً في أي مادة) فور إعلان النتيجة عبر موقع الوزارة واستلام الشهادات يبدأ من يوم الأربعاء، موعد نتائج توجيهي 2023 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2023 فلسطين الدورة الثانية

نتائج التوجيهي 2023 فلسطين بالاسماء

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