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نجم ريال مدريد يستعد للرحيل بسبب أنشيلوتي

ريال مدريد
ريال مدريد

الرسالة نت

اقترب لاعب جديد من ريال مدريد، من الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بحسب تقرير صحفي إسباني.

وغادر ريال مدريد هذا الصيف، كل من كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ألفارو أودريوزولا، ظهير ريال مدريد، قد يتخذ قرارا بالرحيل هذا الصيف، بعد واقعة مباراة ألميريا.

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وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قد قرر استدعاء أودريوزولا لمباراة ألميريا، لكن قائمة الفريق التي دخلت المباراة لم تشمل اسم اللاعب.

وتواجد أودريوزولا في مدرجات ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لمشاهدة فوز فريقه بنتيجة 3-1.

وارتبط اسم أودريوزولا بالرحيل إلى ريال سوسيداد هذا الصيف، لكن الصفقة لم تتم.

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