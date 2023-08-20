حماس: الاحتلال ومستوطنوه يتعاملون بفاشية مع الفلسطينيين

أكد الناطق باسم حركة حماس، جهاد طه، أن الاحتلال ومستوطنيه يتعاملون بالنزعة الفاشية العنصرية مع الفلسطينيين.

وأشار طه، في تصريح صحفي، مساء الأحد، إلى تكامل أدوارهم في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفق سياسة عدوانية منظّمة بتوجيه ودعم حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة.

وبين أن آخر اعتداءات المستوطنين كانت على طفل فلسطيني أمس قرب منطقة باب الخليل في القدس المحتلة، ما أدّى لكسر في يده، والاعتداء الوحشي من قبل أفراد من شرطة الاحتلال على شاب فلسطيني قبل عدة أيام وحفر ما يسمى “نجمة داوود” على وجهه.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتوثيق هذه الجرائم التي تعيد إلى الأذهان أبشع الجرائم والانتهاكات على مر التاريخ.

ودعا إلى إدانة هذه الجرائم تمهيداً لمحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصة.