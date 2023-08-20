إسرائيل توقف شركات التشغيل بغزة

كشف مصدر مطلع، عن رفض سلطات الاحتلال، عمل شركات تشغيل العمال في قطاع غزة، تتولى مسؤولية دور الوساطة بين العامل في غزة والمشغل في الداخل المحتل.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ"الرسالة نت" فإن موشيه تترو (مسؤول ضابط تنسيق ارتباط غزة) في حكومة الاحتلال، أبلغ بعض أصحاب الشركات، بأن الحكومة (الإسرائيلية) اجتمعت الخميس الماضي، وقررّت رفض وجود شركات تشغيل في غزة.

وتقدمت 15 شركة للعمل في مجال شركات التشغيل في القطاع، وفقا لما أعلنته وزارة العمل.

وقال المصدر، إن حكومة الاحتلال رفضت الخطوة تحت مبرر وذريعة "مخالفة القانون الإسرائيلي".

ونقل المصدر عن تترو قوله، إن هذه التعليمات وصلت لوسطاء لابلاغها للجهات المعنية في غزة.

وأعلنت وزارة العمل في غزة عن تفعيل نظام شركات التشغيل في الداخل المحتل، والذي تم إقراره في العام 2019م، من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، بناءً على توصية الوزارة.

وحصلت "الرسالة نت" على وثيقة لمراسلة بين ميخال روبين مسؤولة شؤون العمل، وأيمن قنديل نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، تخطره عبرها حظر الوساطة في تشغيل العمال بالداخل المحتل.