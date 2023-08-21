مقتل مستوطن وإصابة 20 في 1163 عملاً مقاوماً بالخليل منذ بداية العام

شهدت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، تصاعداً في العمل المقاوم، والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- 1163 عملاً مقاوماً في محافظة الخليل منذ بداية عام 2023 حتى 21-8-2023، قتل خلالها مستوطن وأصيب 20 آخرون.

ونفذ المقاومون في الخليل 60 عملية إطلاق نار، استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، 7 عمليات طعن أو محاولة طعن، وعملية دهس واحدة.

كذلك فجر المقاومون والشباب الثائر 20 عبوات ناسفة، وأحرقوا 22 منشأة وآلية وموقع عسكري للاحتلال.

ومنذ بداية العام حطم الشباب الثائر 42 مركبة ومعدات عسكرية إسرائيلية، كما تصدوا ل144 اعتداءً نفذه المستوطنون في الخليل.

وشهدت مختلف مناطق الخليل 410 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال، و353 عملية إلقاء حجارة، و67 عملية إلقاء زجاجات حارقة مفرقعات نارية على أهداف إسرائيلية.

وقتل اليوم الاثنين مستوطن وأصيب آخر بجراح خطرة، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين قرب "مستوطنة كريات أربع" الجاثمة على أراضي الخليل.

ونفذت العملية البطولية عند مفترق طرق بين بني نعيم ويطا جنوب شرق الخليل، والتي تعتبر منطقة معقدة أمنياً لتواجد جيش الاحتلال بشكل دائم وانتشار كاميرات المراقبة.

وأطلق منفذو عملية الخليل 25 رصاصة، 22 منها أصابت سيارة المستوطنين بشكل مباشر.

وتقطن المستوطنة القتيلة والمستوطن الجريح بعملية إطلاق النار، في مستوطنة "بيت حجاي" المقامة على أراضي جنوب الخليل.

وتأتي العملية في الذكرى ال54 لحرق المسجد الأقصى المبارك، على يد أحد المستوطنين حيث أتت النيران على منبر صلاح الدين الأيوبي.

وتوافق اليوم أيضاً الذكرى ال 28 لعملية الاستشهادي القسامي سفيان جبارين من الخليل، والتي أدت لمقتل 9 مستوطنين بعد تفجير حزامه الناسف داخل حافلة في القدس المحتلة.