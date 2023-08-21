جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة للضفة

قرر جيش الاحتلال ، مساء اليوم الإثنين، الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الضفة الغربية، تزامنًا مع البحث المتواصل عن منفذي عمليات إطلاق النار في محافظتي نابلس والخليل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تقرر تعزيز القوات العاملة في مناطق الضفة الغربية بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين اعتبارًا من اليوم.

وتعقد قيادة المنطقة الوسطى التابعة لجيش الاحتلال، مداولات لتقييم الأوضاع الأمنية، لفحص مدى التعزيزات العسكرية والأمنية التي سيدفع بها الاحتلال إلى منطقة حوارة، جنوبي نابلس. وفق موقع "واللا الإخباري".

وأشار "واللا" إلى أن الاحتلال يدرس إمكانية إصدار تحذيرات رسمية "للجمهور الإسرائيلي" غير المدرك لخطر السفر في المنطقة.

وذكر الموقع أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات من لواء "جيفعاتي" (لواء مشاة في الجيش الإسرائيلي) إلى المنطقة، وفرق من الوحدات الخاصة جنوبي مدينة نابلس.

وتشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم في مختلف أنحاء الضفة.