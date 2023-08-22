رابط فحص التصاريح بالألوان.. فحص تصاريح العمل شهر 8/2023 ، منصة فحص تصاريح العمال الإلكترونية الحكومية، باتت مزاراً لعدد كبير من الشباب الراغبين بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع وانعدام فرص العمل.

حيث تجري وزارة العمل في قطاع غزة، تحديث كل فترة وأخرى، لدور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.

وتقوم وزارة العمل في غزة عبر موقعها الرسمي بتحديد الدور من خلال خمس مجموعات ملونة، حيث يعرف العامل في أي مجموعة يكون دوره، باتباع الخطوات التالية:-

الاستعلام عن تصاريح العمال بالألوان 2023

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح اضغط هنا

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف.

عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك.





ألوان تصاريح العمال 2023

فيما حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمسة مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وهي كالتالي:-

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

رابط فحص التصاريح بالالوان شهر 8 أغسطس 2023.. وزارة العمل تكشف موعد تحديث ألوان التصاريح



