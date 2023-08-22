وزارة العمل غزة. التحديث الجديد لألوان تصاريح العمل ، يتصدر هذا العنوان محركات بحث “جوجل”، حيث يبحث العمال في قطاع غزة بشكل متزايد خلال هذه الأيام، عن إمكانية الحصول على تصريح للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعمل وزارة العمل في غزة على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل المحتل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن.

رابط فحص التصاريح بالألوان.. فحص تصاريح العمل شهر 8/2023

وتقوم الوزارة بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن في أي مجموعة يتوقع أن يكون دوره، وهي على النحو التالي:

اللون الاخضر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة

اللون الاصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الاحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الازرق: الاسم مسجل حديثأ ويحتاج الكثير من الوقت

اللون الاسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

كيفية فحص تصاريح العمل

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح عبر الرابط من هنا

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف.

عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك.