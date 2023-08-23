اعتقالات واسعة في الضفة واقتحام منزل منفذي عملية الخليل

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) حملة مداهمة واسعة تخللها اشتباكات واعتقالات واقتحامات للمنازل ومواجهات الليلة وفجر اليوم.

وأطلق مقاومون النار صوب طائرات المروحية الإسرائيلية في مخيم طولكرم، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عمار مناع بعد اقتحام منزله في عزبة الجراد، وأنور وأحمد عبد الغني من صيدا قرب المدينة.

واستهدفت المقاومة جنود الاحتلال بوابل من الرصاص خلال اقتحامها لبلدة جبع جنوب جنين، وسمع صراخ الجنود الإسرائيليين خلال استهدافهم بالرصاص، كما استهدفت المقاومة قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررين إسلام نزيه أبو عون ونجم محمود فشافشة وعز عبد السلام غنام وصادرت مركبة الأسير أحمد ملايشة، خلال اقتحام بلدة جبع بجنين، كما اعتقلت القيادي صادق أبو الخير ومأمون فريحات من اليامون غرب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع في جنين، وصادرت مركبة الأسير أحمد ملايشة المعتقل منذ ثلاث أسابيع لدى الاحتلال، كما اعتقلت الشاب مأمون فريحات من بلدة اليامون غرب جنين.

وأعلن الشيخ ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من منزله في سيلة الظهر بجنين، فجر اليوم.

وانسحبت قوات الاحتلال من منزل عائلة الشنتير بمدينة الخليل بعد أخذ قياسات منزل منفذي عملية الخليل تحت زخات من الحجارة والزجاجات الحارقة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة حلحول شمال مدينة الخليل، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحام منطقة الشعابنة واقتحمت خربة قلقس، كما اعتقلت الشاب عبد عرار عقب اقتحام منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إحسان الريماوي عقب اقتحام منزله في بلدة بيت ريما.

وخلال مداهمةِ قوات الاحتلال لمنزل في نابلس، اعتقلت الطالب في جامعة النجاح عميد هلال حجازي، كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع المريج بنابلس واعتقلت الأسير المحرر سعيد بكر بلال عقب اقتحام منزله.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير شهيد معلا الذي اعتقلته قبل أيامٍ من بلدة بيتا جنوب نابلس، كما داهمت منزل بلال اشتيه واعتقله عقب اقتحام منزله في قرية تل بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، ومخيم شعفاط في القدس المحتلة ومدينة أريحا.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة تجاه معسكر لجيش الاحتلال قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

ومساء أمس، تضررت مركبة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة يكير قرب سلفيت، كما تضررت حافلة للمستوطنين قرب حوسان بعد استهدافها بالرصاص.

وأصيب 31 مواطنًا غالبيتها بالاختناق خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال ببلدة برقة اثناء التصدي لاعتداءات المستوطنين.

وما زالت قوات الاحتلال تشدد الخناق على مداخل مدينة الخليل عقب العملية البطولية التي نفذتها حماس.