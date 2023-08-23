النائب حلايقة: تكاتف أهالي الخليل شكّل ردًا قويًا على إغلاق الاحتلال للمدينة

أكدت النائب سميرة حلايقة أن تكاتف أهل الخليل شكل ردًا قويًا على سياسة الإغلاق التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت أن الاحتلال بحصاره للمدينة حاول رفع سقف معاناة الفلسطينيين وتعذيبهم وحصارهم بشكل كامل، مشددةً أن الاحتلال فشل في سياساته تجاههم، وهي نهج قديم وجزء من سياساته الذي لم يجدِ نفعًا مع الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن أهالي الخليل نفذوا وثيقة شرف وتعاون فيما بينهم ضد المحتل، ولم تتخلَ يومًا عن أصالتها ومبادئها وقيمها التي عرفت بها وهي متجذرة في نفوس أهاليها.

وأشادت بمدينة الخليل التي سابق أهلها لاحتضان المقاومة واحتضان الشعب الفلسطيني الذي اكتووا بسياسة الانتظار التي فرضتها قوات الاحتلال عبر الإغلاقات.

ولفتت إلى أن الاحتلال قد رفع بعض الإجراءات عن المدينة، لكنّه دائمًا ما يفكر في أساليب جديدة لإخضاع الفلسطينيين وكسر شوكتهم، إلا أنّهم بتعاضدهم وتكاتفهم أفشلوا أهداف الاحتلال.

وكان الاحتلال قد فرض حصارًا مطبقًا على مدينة الخليل عقب العملية البطولية التي نفذتها حركة حماس وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراحٍ خطرةٍ.

ورغم المعاناة، أكد أهالي الخليل أن إجراءات الاحتلال وتضييقه على السكان، لن تردعهم ولن تثنيهم عن دعم واحتضان المقاومة.