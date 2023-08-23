الوكرة القطري ينقذ الأهلي المصري من أزمة التعاقدات

كشف مصدر في نادي الأهلي المصري أن إدارة النادي تسلمت قيمة صفقة انتقال لاعب وسط الفريق السابق، حمدي فتحي من نادي الوكرة القطري كاملة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع"winwin": "النادي القطري أرسل للأهلي مبلغ 3 ملايين و200 ألف دولار بالكامل، وهي قيمة صفقة انتقال حمدي فتحي للوكرة".

وأضاف المصدر: "الأهلي تقدم بالشكر لإدارة الوكرة على التزامهم بالاتفاق مع الأهلي بتحويل قيمة الصفقة دفعة واحدة".

وكشف المصدر أن إدارة الأهلي استغلت المبلغ وقامت بإرسال مقدم التعاقد مع إمام عاشور إلى نادي ميدتيلاند الدنماركي.

وضم الأهلي إمام عاشور من ميدتيلاند مقابل 2.6 مليون دولار تسدد على قسطين للنادي الدنماركي، وقام الأهلي بإرسال قيمة القسط الأول بعد تسلمه قيمة صفقة حمدي فتحي.

كما أكد المصدر أن الأهلي قام بإرسال قيمة مقدم التعاقد لنادي الجيش الملكي المغربي في صفقة انضمام الجناح رضا سليم للأهلي.

وانضم رضا سليم للأهلي قادمًا من الجيش الملكي المغربي مقابل 2 مليون دولار تقريبًا وسدد الأهلي القسط الأول من الصفقة للنادي المغربي هذا الأسبوع.

ويسعى الأهلي لضم مهاجم أجنبي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في مصر، وينطلق الموسم الجديد في منتصف سبتمبر المقبل على أن يستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الثاني في نفس التوقيت.