(الشاباك) يزعم اعتقال خلية لـ(حزب الله) بالداخل المحتل

زعم جهاز "الشاباك" (الإسرائيلي)، مساء اليوم الخميس، اعتقال أربعة فلسطينيين يحملون الهوية "الزرقاء" من سكان كفر قاسم واللد بالداخل الفلسطيني المحتل.

ونقلًا عن المراسل العسكري لإذاعة الجيش، فإن "الشاباك" يزعم اعتقال 4 شبان يحملون الهوية "الزرقاء"؛ بدعوى حيازتهم عبوات ناسفة إيرانية الصنع.

وادعى "الشاباك" أن الشبان الأربعة وهم: محمد عيسى، نور أعسم، جلال حرسة، وأحمد عيسى، يتبعون لتنظيم "حزب الله".

وبين الحين والآخر، يُعلن جيش الاحتلال عن اعتقال خلايا عسكرية بزعم تخطيطها تنفيذ علميات، وإحباط عمليات تهريب أسلحة من الأردن للضفة الغربية.

ومنذ بداية العام الجاري 2023، تصاعدت وتيرة أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه، أسفرت في مجملها عن مقتل 36 (إسرائيليًا) في الضفة الغربية والداخل المحتل، وعلى الحدود مع مصر.

وعلى مدار عام 2022 بأكمله، قُتل 33 إسرائيليًا في عمليات المقاومة، وبالتالي فإن عدد القتلى في ثمانية شهور من العام الحالي زاد عن السنة الماضية بأكملها.

وتوقع مراسل صحيفة "يديعوت أحرنوت" يوسي يهوشع، أنّ يرتفع أعداد القتلى (الإسرائيليين) في الشهور القادمة، بالرغم من أن جيش الاحتلال أرسل أكبر عدد من القوات إلى الضفة منذ عام 2005، وشن عدوانًا واسعًا في جنين.

ونوّه يهوشع إلى أنّ عدد الإنذارات حول تنفيذ عمليات مقاومة بالضفة ضد الاحتلال، يبلغ 200 إنذار يوميًا، قائلًا: "هذا يجعل العام الحالي هو الأصعب منذ الانتفاضة الثانية (2000 - 2005).