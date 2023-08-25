الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى اليوم الجمعة، رغم العراقيل والانتشار الكثيف لجيش الاحتلال في محيط المسجد.

وشهدت باحات المسجد الأقصى تواجد حشد كبير من المصلين لأداء صلاة الفجر، والتأكيد على رفض مخططات التقسيم زمانيا ومكانيا للمسجد المبارك.

وعقب صلاة الفجر، اعتكف المئات من المصلين في المسجد الأقصى، وسط ابتهالات دينية ودروس وقراءة القرآن وتناول وجبات الإفطار بشكل جماعي، والذي يتواصل حتى أداء صلاة الجمعة في المسجد.

ويأتي ذلك استجابة للدعوات المستمرة بضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل، وأهمية الرباط وإحياء الفجر العظيم في التأكيد على إسلامية المسجد والتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم.

وحملة "الفجر العظيم" جاءت لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال.